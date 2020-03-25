В Україні обвалилася вартість оренди квартир: двоячки в Києві здають за 4 тисячі

В Україні вартість оренди нерухомості через корантин різко обвалилася. Попит упав на 70-80%, а ціни довелося опускати майже на 30-40%. Наприклад, двоячку в Києві недалеко від метро можна орендувати за 4 тис. грн на місяць.

Про це OBOZREVATEL розповів експерт в сфері нерухомості Максим Бабуряк. За його словами, відразу з початком карантину попит на квартири знизився на 70-80%. Всі, хто до цього здавав квартири подобово, повністю позбулися своїх клієнтів і почали шукати постояльців на кілька місяців. В результаті ціни довелося різко знижувати.

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"Зараз дуже складно здати квартиру. Переглядів немає, ріелтори залишилися без роботи. Якщо раніше на хороший об'єкт в економ-сегменті могло бути по 3-5 переглядів в день, зараз навіть не дзвонять", – розповідає Бабуряк.

Якщо раніше вартість оренди однокімнатної квартири стартувала від 8 тис. грн, зараз таку ж квартиру можна зняти за 4-6 тис. Грн. Деякі пропонують двушки за ціною в 4 тис. грн, однак і на такі пропозиції бажаючі не перебувають.

Правда, як пояснює ріелтор, така ціна буде дійсна тільки кілька місяців, після власники запропонують вже інші умови. Бабуряк радить: відразу домовлятися про оренду мінімум на рік і прописувати в договорі як і за яких умов може бути підвищена ціна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця 2020 року планують ввести загальний реєстр всієї первинної нерухомості. Забудовники зможуть виставляти на продаж тільки зареєстровані в ньому квартири.

В Україні можливе зниження ставок по іпотеці до 10% з нинішніх 20-24%, якщо Нацбанк здійснить свої плани щодо зниження облікової ставки до 7% до кінця 2020 року.

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