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22 квітня • оновлено в 13:21
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В Україні незважаючи на кризу подорожчали квартири: скільки коштує купити житло

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В Україні у першому кварталі 2020 року подорожчали квартири як на первинному, так і на вторинному ринках, динаміка зростання становила близько 8,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Відповідні дані навів Держстат у вівторок, 21 квітня.

За даними служби статистики, житло на первинному ринку додало в ціні 7%. Залежно від кількості кімнат показники приросту становлять:

  • однокімнатні квартири – 6,7%;

  • двокімнатні квартири – 6,4%;

  • трикімнатні квартири – 9,2%.

Вторинний ринок піднявся на 9,7%. Показники зростання ціни на різні види житла досягли відміток:

  • однокімнатні квартири – 13,4%;

  • двокімнатні квартири – 9,7%;

  • трикімнатні квартири – 6,7%.

У Держстаті уточнили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, а також частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

В Україні незважаючи на кризу підскочили ціни на квартири

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через карантин попит на оренду впав на 70%, квартири на тривалий термін впали в ціні на 30%, а подобова оренда – у два рази. Експерти радять: для тих, хто вже давно думав поміняти орендоване житло, карантин – кращий період.

Відзначимо, що в київському регіоні оренда двокімнатної квартири коштує стільки ж, скільки зняти чотири трикімнатні на Волині чи Житомирщині.

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Місце
Україна
Теги
Державна служба статистики України нерухомість квартира
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