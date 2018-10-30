В Україні не зможуть оскаржити рішення про підвищення цін на газ: названо причину

Державна регуляторна служба України не може оскаржити постанову уряду про підвищення ціни на газ для населення із 1 листопада.

Зокрема, закон про основи регуляторної політики у сфері господарської діяльності не дозволяє службі оскаржувати прийняті рішення Кабінету міністрів, повідомляють "Українські новини".

"Згідно зі статтею 29 цього закону, ми маємо такі повноваження лише щодо рішень служб, міністерств, а щодо рішень Кабміну таких повноважень немає. Ми можемо аналізувати урядові проекти лише на стадії їхньої підготовки. Якщо постанова прийнята і набула чинності, повноважень оскаржувати її у нас немає", — зазначила глава служби Ксенія Ляпіна.

Таким чином, регулятор лише звернув увагу уряду на ризики, які несе постанова №867.

Основна претензія служби полягає у тому, що порядок збору Міністерством фінансів персональних даних споживачів газу (в тому числі номер платника податків, адреса, паспортні дані, які передбачені документом) порушує закон про персональні дані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з рішенням Кабміну, з 1 листопада 2018 року по 1 травня 2019 року ціна на газ для населення повинна становити 8550 грн за 1 тис куб. м. Але уже з 1 січня 2020-го може досягти 12 314 гривень.

Підвищення тарифу на газ в Україні на 23,5% (до 8,55 грн за куб) називалося тільки першим кроком на шляху до ринкових цін. Раніше OBOZREVATEL розповідав про деталі поетапного зростання цін на газ в Україні.