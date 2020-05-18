Також під контроль потрапили ціни на маски і парацетамол

У списку є гречка, молоко, яйця та інші продукти

В Україні з 18 травня вводиться держрегулювання цін

В Україні 18 травня набула чинності постанова Кабінету міністрів про державне регулювання цін на товари, які мають істотну соціальну значущість.

Як повідомила Держпродспоживслужба, йдеться також про товари протиепідемічного призначення.

Як це буде?

До закінчення карантину контрольні органи закликатимуть до зміни роздрібних цін на низку товарів у випадку їхнього зростання.

Постанова уряду стосується тільки роздрібних цін, зміну оптово-відпускних цін декларувати не потрібно. Суб'єкти господарювання повинні декларувати намір підвищити роздрібну ціну на понад 5%.

Декларування зміни роздрібних цін на товари здійснюватиметься в електронному вигляді шляхом подання відомостей з використанням кваліфікованого електронного підпису в Держпродспоживслужбу через її офіційний сайт.

Ціни на продукти 112 Україна

Які продукти контролюватимуть

До переліку соціально значущих товарів уряд вніс:

гречку,

цукор,

пшеничне борошно вищого ґатунку,

макаронні вироби (вермішель із борошна вищого ґатунку),

пастеризоване молоко у плівці жирністю 2,5%,

житньо-пшеничний хліб,

яйця категорії С1,

тушку курячу,

мінеральну воду без газу,

масло жирністю 72,5%.

Які товари протиепідемічного значення у списку

До переліку товарів протиепідемічного призначення потрапили ліки, серед яких:

парацетамол,

антисептики і дезінфекційні засоби,

засоби індивідуального захисту (медичні маски, халати).

Як повідомляв OBOZREVATEL, постановою від 22 квітня Кабінет міністрів ввів державне регулювання цін на десять продовольчих товарів, на окремі ліки, дезінфекційні засоби, а також на засоби індивідуального захисту.

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