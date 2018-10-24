В Україні можуть змінитися ціни на бензин: що відбувається

Падіння ціни на нафту на світовому ринку - це сигнал для роздрібних операторів знизити ціни на бензин в Україні.

"Що станеться з цінами на бензин і дизель? Наш ринок зав'язаний насамперед на європейському, там дійсно за добу знизилися котирування на ті ж 3%, що і нафта, це дійсно сигнал для того, щоб роздрібні оператори протягом тижня вже переглянули свої цінники на заправках", - заявив у коментарі OBOZREVATEL аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко

Якщо це падіння зафіксується або продовжиться на цьому тижні, то вже у п'ятницю, 26 жовтня, або понеділок, 29 жовтня, можемо очікувати зниження цін на бензин і дизель, додав аналітик.

Але прогнозувати подальше зростання або падіння цін на нафту Сіренко не береться, він відзначає, що ринок нафти став дуже політизованим.

"Те, що відбувається на ринку нафти... Там дуже багато політики і спекуляцій, тому що коли в 2008 році ми бачили ціну нафти $35 за барель, а зараз - $70, то можемо розуміти, що цей надлишок в $45 є спекуляцією, або якоюсь політичною складовою. І в тому ж 2008 році в липні ціна на нафту піднялася до $147 за барель, тобто в 5 разів більше, ніж те дно в $35", - вважає аналітик.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Антимонопольному комітету України перевірити обґрунтованість підвищення вартості палива на автозаправних станціях.