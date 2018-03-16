В Україні може різко подорожчати комуналка: скільки доведеться заплатити

Якщо тариф на газ піднімуть, як це говориться в меморандумі з МВФ, то слідом подорожчає гаряча вода, опалення. За різними оцінками, комунальні послуги можуть зрости в ціні на 14% -62% вже в цьому році.

Як пояснила "Обозревателю" координатор житлових програм "Опори" Тетяна Бойко, близько 70% у вартості тепла - витрати на блакитне паливо. Така ж ситуація і з гарячою водою. Для прикладу розрахуємо, як можуть змінитися суми в платіжках, якщо тариф на газ піднімуть на 14% і пропорційно подорожчають гаряча вода і опалення. Так, відповідно до соціальних норм споживання, сім'я з трьох осіб в столичній квартирі площею 40 квадратних метрів може "намотати" тепла на 2337 грн, газу майже на 70 грн і гарячої води на 367 грн. Якщо ж перерахувати платіжки за нормативами за умови, що зазначені послуги подорожчають на 14%, за опалення доведеться заплатити на 327 грн (більш 2664 грн), за газ на 9 грн більше (79 грн), а за гарячу воду на 74 грн більше ( 441 грн).

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Тетяна Бойко вважає, що вартість газу може збільшитися приблизно на 20%, але вже з жовтня цього року або навіть з 2019-го. У той же час в меморандумі з МВФ сказано, що тариф на газ повинні перерахувати в кінці опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше "Обозреватель" докладно писав про те, як і коли подорожчає газ в Україні. У меморандумі з МВФ уряд узяв на себе зобов'язання утримувати тариф на газ на рівні імпортного паритету. І перед тим, як отримати черговий кредитний транш, взяте на себе зобов'язання доведеться виконати.