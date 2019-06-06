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В Україні може різко подорожчати алкоголь: озвучені нові розцінки

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В Україні можуть підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої.

З відповідною ініціативою виступає Міністерство економічного розвитку і торгівлі, йдеться на сайті відомства.

Зокрема пропонується підвищити ціни:

  • на горілку і лікеро-горілчані вироби — на 10,7%;

  • коньяк (бренді) — на 9,1-9,5%;

  • вина — на 7,4-10,2%.

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Таким чином, мінімальна ціна горілки зросте з 89,4 до 99 гривень, ігристого вина — з 89 до 98 гривень, а виноградного вина — з 42 до 46 гривень.

Водночас із цим ціни на коньяк і бренді можуть підскочити зі 128,3 до 140 гривень.

Мінімальна ціна горілки зросте з 89,4 до 99 гривень

Мінімальна ціна горілки зросте з 89,4 до 99 гривень

"Сегодня"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у уряді вже попереджали про зростання цін на алкогольну продукцію.

Причиною став той факт, що мінімальні ціни на алкоголь давно на перераховували. З цього часу збільшили ставки акцизного податку, подорожчав спирт, тара, виросли зарплати.

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Тема
Ціни на продукти
Місце
Україна
Тег
алкоголь
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
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опять народ будет тровится паленкой
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