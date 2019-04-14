В Україні масово закриваються банки: що відбувається

У першому кварталі 2019 року в Україні закрилося 60 банківських відділень.

Серед них лідером став "Ощадбанк" – з початку року припинило роботу 41 відділення. Про це повідомляє Liga.net, посилаючись на дані Національного банку України.

В "Альфа-Банку" в цьому році вже закрилися 12 відділень, а в "Укрсоцбанку" – 10.

В Україні масово закриваються банки epravda.com.ua

Всього, за даними НБУ, в Україні діють 8 450 банківських відділень. Станом на 1 квітня найбільшою регіональною мережею в Україні мають "Ощадбанк" (2589), "ПриватБанк" (2013) і "Райффайзен Банк Аваль" (502).

Відзначається, що в 2018 році українські банки закрили 980 відділень.

За даними НБУ, діючі банки за січень-лютий отримали 8,691 мільярдів гривень чистого прибутку. Це в 2 рази більше показника за аналогічний період 2018 році. При цьому доходи банків зросли на 40,4%, до 39,279 мільярдів гривень, витрати – на 27,5%, до 30,588 мільярдів гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, долар в банках України подорожчав. Про це свідчать дані банківських установ.

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