В Україні масово підвищили пенсії: кого стосується в першу чергу

В Україні з 1 січня 2019 року підвищили пенсії 500 тис. військових, а ще 2 млн українців отримали надбавку у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати. У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки.

Як сказано у матеріалі OBOZREVATEL, жінки, які мають мінімум 30 років стажу і чоловіки з 35-ма роками стажу мають право на заслуженому відпочинку отримувати щонайменше 40% мінімалки. У грудні 2018-го їхня пенсія мала бути на рівні не менше 1489 грн, а наразі — 1669 грн (на 180 грн більше).

Кардинальніше підвищення очікується навесні. З 1 березня всі пенсії перерахують за формулою. До цього моменту Державна служба статистики збере інформацію про інфляцію, а Пенсійний фонд — про середню зарплату.

Згідно із законом, перерахунок має відбуватися з урахуванням середньої зарплати за останні три роки (2016, 2017 і 2018 року) та інфляції за минулий рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій за січень 2019 року.