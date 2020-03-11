В Україні масово перевіряють роботодавців: в ДПС відзвітували про результати

В Україні стали активно боротися з нелегальним ринком праці, в результаті чого кожен місяць на 25% зростає кількість висновків трудових договорів.

Головним чином на початку року відпрацьовувалося напрямок сфери послуг, заявив глава Державної податкової служби Сергій Варланов в інтерв'ю УНІАН.

Сергій Варланов Legal High School

"Завдяки спільним зусиллям з Держпраці, Пенсійним фондом та іншими перевіряючими органами, збільшилася кількість повідомлень про укладення трудових договорів. На 25% місяць до місяця, і в лютому цей тренд продовжувався", - підкреслив чиновник.

Таким чином, за його словами, бюджети різних рівнів отримують додаткові надходження, а працівники - соціальні гарантії. На початку року головна увага приділялася сфері послуг, тепер податківці будуть відпрацьовувати інші галузі.

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