В Україні ліквідували відомий банк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію ПАТ "Європейський газовий банк".

"Внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення ПАТ "Європейський газовий банк" як юридичної особи", – йдеться у повідомленні ФГВФО.

Представник фонду нагадали, що згідно зі статтею 52 закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені через недостатність його майна, вважаються погашеними.

"Ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", – наголосили у ФГВФО.

Національний банк України 17 листопада 2014 року вирішив відкликати ліцензію і ліквідувати АТ "Єврогазбанк".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 14 листопада 2019 року завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ "Єврогазбанк".

Національний банк України 17 листопада 2014 року вирішив відкликати ліцензію і ліквідувати АТ "Єврогазбанк"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектору іще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєспроможною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше неприємностей – у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.

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