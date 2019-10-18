В Україні легалізують казино: де дозволять грати і на яких умовах

Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом міністрів проєкт закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Відповідний законопроєкт №2285 має на меті комплексно впорядкувати діяльність на відповідному ринку, свідчить "Урядовий портал".

Зокрема, Кабінет міністрів пропонує встановити:

обмеження кількості ліцензій, гральних закладів та грального обладнання;

вимогу щодо розміщення гральних закладів винятково на території готелів (класу 3-5 зірки – для залів гральних автоматів і класу 5 зірок – для казино);

обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок/виплати виграшів та реєстрацію виграшів у "Системі онлайн-моніторингу", яка адмініструється податковою службою;

обов'язкову сертифікацію грального обладнання для проведення азартних ігор за міжнародними стандартами;

посилення фінансової і кримінальної відповідальності за діяльність у сфері азартних ігор без ліцензії;

обов'язковість цільового спрямування платежів за ліцензії в сфері азартних ігор на розвиток спорту, медицини та культури в Україні.

Представники уряду наголошують, що прийняття законопроєкту врегулює проблему поширення нелегального грального бізнесу та обмежить поширення ігроманії.

Легалізація грального бізнесу також дозволить бюджету отримати до 5 мільярдів гривень.

Верховна Рада зареєструвала проєкт закону про державне регулювання діяльності у сфері азартних ігор

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що виведе з тіні гральний бізнес. "Ми легалізуємо азартні ігри, зокрема казино у п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Ще під час своєї виборчої кампанії Зеленський розповідав, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть узаконені проституція та гральний бізнес.

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