Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 16:21
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні легалізують казино: де дозволять грати і на яких умовах

765 Читати матеріал російською

Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом міністрів проєкт закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Відповідний законопроєкт №2285 має на меті комплексно впорядкувати діяльність на відповідному ринку, свідчить "Урядовий портал".

Зокрема, Кабінет міністрів пропонує встановити:

  • обмеження кількості ліцензій, гральних закладів та грального обладнання;

  • вимогу щодо розміщення гральних закладів винятково на території готелів (класу 3-5 зірки – для залів гральних автоматів і класу 5 зірок – для казино);

  • обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок/виплати виграшів та реєстрацію виграшів у "Системі онлайн-моніторингу", яка адмініструється податковою службою;

  • обов'язкову сертифікацію грального обладнання для проведення азартних ігор за міжнародними стандартами;

  • посилення фінансової і кримінальної відповідальності за діяльність у сфері азартних ігор без ліцензії;

  • обов'язковість цільового спрямування платежів за ліцензії в сфері азартних ігор на розвиток спорту, медицини та культури в Україні.

Новини
Гроші – спорту! Раду закликали доопрацювати закон про легалізацію грального бізнесу

Представники уряду наголошують, що прийняття законопроєкту врегулює проблему поширення нелегального грального бізнесу та обмежить поширення ігроманії.

Легалізація грального бізнесу також дозволить бюджету отримати до 5 мільярдів гривень.

Верховна Рада зареєструвала проєкт закону про державне регулювання діяльності у сфері азартних ігор

Верховна Рада зареєструвала проєкт закону про державне регулювання діяльності у сфері азартних ігор

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що виведе з тіні гральний бізнес. "Ми легалізуємо азартні ігри, зокрема казино у п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Ще під час своєї виборчої кампанії Зеленський розповідав, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть узаконені проституція та гральний бізнес.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Легалізація казино в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Легалізація казино в Україні
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel