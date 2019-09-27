В Україні курс долара розвернувся: скільки коштує купити

Курс долара в Україні в п'ятницю, 27 вересня, піднявся на 2 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 24,30 грн/$, свідчать дані банківських установ.

У той же час середній курс продажу євро в банках знизився на 6 копійок і становить 26,65 грн/€.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 24,18 грн/$.

У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 6 копійок.

Курс гривні у відношенні до євро НБУ встановив на рівні 26,45 грн/€.

Так, за день європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки в січні 2016 року.

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