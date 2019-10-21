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21 жовтня • оновлено в 21:49
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В Україні істотно зросла роздрібна торгівля: які області "відзначилися"

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У вересні 2019 року приріст роздрібної торгівлі в Україні зріс на 8,6% у порівнянні з минулорічним показником.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його даними, за період січень-вересень 2019 приріст склав +9,8% до відповідного періоду минулого року.

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В Україні істотно зросла роздрібна торгівля

В Україні істотно зросла роздрібна торгівля

newsler.ru

Найбільше роздрібна торгівля за січень-вересень 2019 року в фізичних обсягах зросла:

1) Вінницька +17.6%

2) Тернопільська +16.9%

3) Київська +15.7%

4) Kiev +14.7%

5) Черкаська +13.8%

В Україні істотно зросла роздрібна торгівля: які області "відзначилися"

Найменші темпи приросту роздрібної торгівлі за січень-вересні 2019 року в фізичних обсягах:

1) Чернівецька -1.4%

2) Чернігівська +1%

3) Закарпатська +1.4%

4) Сумська +2%

5) Херсонська +2.2%

В Україні істотно зросла роздрібна торгівля: які області "відзначилися"

"Зміна обсягів роздрібної торгівлі є одним із чудових показників, який показує зміну ситуації в регіоні", – прокоментував Компанієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні показник фізичних об'ємів роздрібної торгівлі в Україні, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, зріс на 9%.

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Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
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Николаев Олег
Николаев Олег
При спаде обрабатывающей промышленности и нулевом росте промышленности в целом. И при невыполнении бюджета страны. Какие-то фокусы рисуют. Либо не физические объёмы сравнивают, а гривневые.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Это тот пидераст который говорил что ВВП Украины возрос на 20% … украинцы сося йух вы должны помнить что вы стали жить лучше...
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