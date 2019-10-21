В Україні істотно зросла роздрібна торгівля: які області "відзначилися"

У вересні 2019 року приріст роздрібної торгівлі в Україні зріс на 8,6% у порівнянні з минулорічним показником.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
За його даними, за період січень-вересень 2019 приріст склав +9,8% до відповідного періоду минулого року.
В Україні істотно зросла роздрібна торгівля
newsler.ru
Найбільше роздрібна торгівля за січень-вересень 2019 року в фізичних обсягах зросла:
1) Вінницька +17.6%
2) Тернопільська +16.9%
3) Київська +15.7%
4) Kiev +14.7%
5) Черкаська +13.8%
Найменші темпи приросту роздрібної торгівлі за січень-вересні 2019 року в фізичних обсягах:
1) Чернівецька -1.4%
2) Чернігівська +1%
3) Закарпатська +1.4%
4) Сумська +2%
5) Херсонська +2.2%
"Зміна обсягів роздрібної торгівлі є одним із чудових показників, який показує зміну ситуації в регіоні", – прокоментував Компанієць.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні показник фізичних об'ємів роздрібної торгівлі в Україні, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, зріс на 9%.
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