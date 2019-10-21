В Україні істотно зросла роздрібна торгівля: які області "відзначилися"

У вересні 2019 року приріст роздрібної торгівлі в Україні зріс на 8,6% у порівнянні з минулорічним показником.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його даними, за період січень-вересень 2019 приріст склав +9,8% до відповідного періоду минулого року.

В Україні істотно зросла роздрібна торгівля newsler.ru

Найбільше роздрібна торгівля за січень-вересень 2019 року в фізичних обсягах зросла:

1) Вінницька +17.6%

2) Тернопільська +16.9%

3) Київська +15.7%

4) Kiev +14.7%

5) Черкаська +13.8%

Найменші темпи приросту роздрібної торгівлі за січень-вересні 2019 року в фізичних обсягах:

1) Чернівецька -1.4%

2) Чернігівська +1%

3) Закарпатська +1.4%

4) Сумська +2%

5) Херсонська +2.2%

"Зміна обсягів роздрібної торгівлі є одним із чудових показників, який показує зміну ситуації в регіоні", – прокоментував Компанієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні показник фізичних об'ємів роздрібної торгівлі в Україні, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, зріс на 9%.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал