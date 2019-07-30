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В Україні хліб подорожчав на 60%: названо причини

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В Україні пшеничний хліб за останні дванадцять місяців (з липня 2018 по липень 2019 роки) подорожчав на 60%.

Зростання цін на пшеничний хліб пов'язане зі скороченням виробництва і подорожчанням сировини – цукру, яєць, масложирової продукції, повідомляє УНІАН.

Аналітики відзначили, що до подорожчання також призвело зростання цін на енергоносії та пально-мастильні матеріали.

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Крім того, на вартості хліба позначилося скасування державного контролю цін, яке набуло чинності 1 липня 2017 року.

У майбутньому експерти прогнозують подальше скорочення обсягів ринку хліба, і, як наслідок, подорожчання цієї продукції.

В Україні хліб подорожчав на 60%: названо причини

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вартість овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

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Теми
Зростання цін в Україні Ціни на продукти
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Україна
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