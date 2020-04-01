В Україні офіційний курс долара щодо гривні на 1 квітня склав 28,62 грн/$. Він знизився на 44 копійки, як порівняти з попереднім днем, євро же подешевшало на 71 копійку – до 30,25 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 1 квітня
100 доларів США – 2862 грн
100 євро – 3025 грн
Зазначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася, а гривня почала зміцнюватися після ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі та законопроєкту про банки в першому читанні.
Втім, на думку аналітиків, долара за 26 грн найближчим часом чекати не варто.
Курс долара НБУ
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Курс євро НБУ
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Довідка: курс долара почав зростати кілька тижнів тому на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на початок березня курс долара щодо гривні перебував на позначці в 24,7 грн/$. І всього за декілька тижнів українська гривня почала істотно падати щодо основних валют.
Курс долара в банках
Водночас у банках курс знизився, порівнюючи з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 28,0 грн/$, а купують за 27,4 грн/$.
Курс долара в банках
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Європейську валюту продають за 30,8 грн/€, а купують за 30,0 грн/€.
Курс євро в банках
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Така різниця між продажем і купівлею свідчить про те, що зараз через ажіотажний попит трапився дисбаланс, який згодом має бути виправлений.
Курс на міжбанку
Долар продають за 27,63 грн, а купують за 27,57 грн.
Євро також зріс щодо гривні – в продажу коштує 31,2 грн, а в купівлі – 30,27 грн.
Курс на міжбанку
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Курс на чорному ринку
Долар
Купівля – 27,85 грн
Продаж – 28,0 грн
Долар на чорному ринку
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Євро
Купівля – 30,2 грн
Продаж – 30,5 грн
Євро на чорному ринку
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Курс в обмінниках
Долар
Купівля – 27,8 грн
Продаж – 27,95 грн
Долар в обмінниках
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Євро
Купівля – 30,1 грн
Продаж – 30,5 грн
Євро в обмінниках
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара щодо гривні на 31 березня склав 28,06 грн/$. Він знизився на 12 копійок, як порівняти з попереднім днем, євро же подорожчало на 6 копійок – до 30,96 грн.
29 березня Кабінет міністрів оновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.
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