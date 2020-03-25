В Україні долар різко розвернувся та пробив психологічну позначку: курс на 25 березня

В Україні офіційний курс долара щодо гривні на 25 березня склав 27,77 грн/$. Він знизився на 34 копійки, порівнюючи з попереднім днем, євро же впав у ціні на 14 копійок – до 30,1 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті Національного банку.

Курс НБУ на 25 березня

100 доларів США – 28,77 грн

100 євро – 30,1 грн

Курс НБУ Скриншот

Курс НБУ Скриншот

Довідка: долар почав зростати кілька тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на початок березня курс долара до гривні перебував на позначці в 24,7 грн/$. І всього за кілька тижнів українська гривня почала істотно падати щодо основних валют.

Курс долара в банках

Водночас у банках курс виріс, як порівняти з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 28,4 грн/$, купують – за 27,65 грн/$. Євро продають за 30,4 грн/€, купують – за 29,5 грн/€.

Курс у банках Скриншот

Така різниця між продажем і купівлею свідчить про те, що зараз через ажіотажний попит трапився дисбаланс, що згодом має бути виправлений.

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,99 грн, купують – за 27,92 грн.

Євро ж у продажі коштує 30,19 грн, у купівлі – 30,12 грн.

Курс на міжбанку Скриншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,95 грн

Продаж – 28,12 грн

Курс на чорному ринку Скриншот

Євро

Купівля – 29,83 грн

Продаж – 30,2 грн

Курс на чорному ринку Скриншот

Курс в обмінниках

Долар

Купівля – 27,6 грн

Продаж – 28,1 грн

Євро

Купівля – 29,9 грн

Продаж – 30,3 грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, власники пунктів обміну валюти в Києві говорять, що у них вистачає і доларів, і євро. Щоправда, люди здебільшого валюту не купують, а продають – обмінюють невеликі суми на гривні.

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