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29 листопада • оновлено в 12:16
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Через борги із зарплати: Україна виставила на торги заарештований Ан-148

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В Україні на аукціоні OpenMarket виставили на продаж заарештований близькомагістральний пасажирський літак Ан-148.

Повітряне судно продають для погашення боргів із зарплати, свідчить сайт державного підприємства "СЕТАМ", створеного Міністерством юстиції для реалізації політики в сфері організації примусового виконання рішень судів.

"Державна виконавча служба Міністерства юстиції виставила на продаж заарештований літак Ан-148-100В, який був випущений в 2005 році", – йдеться у повідомленні.

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Орієнтовно останньою датою експлуатації Ан-148 є 2013 рік. Зараз повітряне судно знаходиться у Гостомелі Київської області.

Стартова ціна літака – 177 млн гривень. Аукціон призначений на 26 грудня 2019 року.

В Україні на аукціоні OpenMarket виставили на продаж заарештований близькомагістральний пасажирський літак Ан-148

В Україні на аукціоні OpenMarket виставили на продаж заарештований близькомагістральний пасажирський літак Ан-148

"СЕТАМ"

В Україні на аукціоні OpenMarket виставили на продаж заарештований близькомагістральний пасажирський літак Ан-148

В Україні на аукціоні OpenMarket виставили на продаж заарештований близькомагістральний пасажирський літак Ан-148

"СЕТАМ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт "Про державні закупівлі", який передбачає удосконалення системи ProZorro.

Проєкт закону містить низку нововведень – підвищення ефективності закупівель, введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Вы свои жопы выставляйте на продажу...идиоты
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2
1
Перепил Недо
Перепил Недо
Сироткин Андрюха, твоя вне конкурса, пол- Кавказа в очереди стоит.
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. Талисман
. Талисман
При Порохе такого небыло!
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну шо, хорошо вам без России? Рэволюция Достоинства помогла?
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4
0
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Перепил Недо
Перепил Недо
Кристина Стефанова, закрой вонючую пилотку, смердит.
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0
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
. Талисман, так помогла Рэволюция Гидности чи ни?
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3
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