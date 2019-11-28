Через борги із зарплати: Україна виставила на торги заарештований Ан-148

В Україні на аукціоні OpenMarket виставили на продаж заарештований близькомагістральний пасажирський літак Ан-148.
Повітряне судно продають для погашення боргів із зарплати, свідчить сайт державного підприємства "СЕТАМ", створеного Міністерством юстиції для реалізації політики в сфері організації примусового виконання рішень судів.
"Державна виконавча служба Міністерства юстиції виставила на продаж заарештований літак Ан-148-100В, який був випущений в 2005 році", – йдеться у повідомленні.
Орієнтовно останньою датою експлуатації Ан-148 є 2013 рік. Зараз повітряне судно знаходиться у Гостомелі Київської області.
Стартова ціна літака – 177 млн гривень. Аукціон призначений на 26 грудня 2019 року.
В Україні на аукціоні OpenMarket виставили на продаж заарештований близькомагістральний пасажирський літак Ан-148
"СЕТАМ"
В Україні на аукціоні OpenMarket виставили на продаж заарештований близькомагістральний пасажирський літак Ан-148
"СЕТАМ"
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт "Про державні закупівлі", який передбачає удосконалення системи ProZorro.
Проєкт закону містить низку нововведень – підвищення ефективності закупівель, введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами.
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