Через борги із зарплати: Україна виставила на торги заарештований Ан-148

В Україні на аукціоні OpenMarket виставили на продаж заарештований близькомагістральний пасажирський літак Ан-148.

Повітряне судно продають для погашення боргів із зарплати, свідчить сайт державного підприємства "СЕТАМ", створеного Міністерством юстиції для реалізації політики в сфері організації примусового виконання рішень судів.

"Державна виконавча служба Міністерства юстиції виставила на продаж заарештований літак Ан-148-100В, який був випущений в 2005 році", – йдеться у повідомленні.

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Орієнтовно останньою датою експлуатації Ан-148 є 2013 рік. Зараз повітряне судно знаходиться у Гостомелі Київської області.

Стартова ціна літака – 177 млн гривень. Аукціон призначений на 26 грудня 2019 року.

В Україні на аукціоні OpenMarket виставили на продаж заарештований близькомагістральний пасажирський літак Ан-148 "СЕТАМ"

В Україні на аукціоні OpenMarket виставили на продаж заарештований близькомагістральний пасажирський літак Ан-148 "СЕТАМ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 вересня народні депутати від фракції "Слуга народу" підтримали законопроєкт "Про державні закупівлі", який передбачає удосконалення системи ProZorro.

Проєкт закону містить низку нововведень – підвищення ефективності закупівель, введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконалення механізму оскарження, гармонізація з міжнародними стандартами.

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