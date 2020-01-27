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27 січня • оновлено в 13:43
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В Україні більшість пенсіонерів отримують до 2000 гривень

1.3т
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В Україні більшість пенсіонерів (34,8%) отримують виплати в розмірі від 1501 грн до 2000 грн.

Водночас лише 0,7% пенсіонерів виплачують суму, що менша за 1500 грн. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

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Зокрема, станом на 1 січня 2020 року пенсіонери в Україні отримують:

  • від 2001 грн до 3000 грн – 34,2%,

  • від 3001 грн до 4000 грн – 12,4%,

  • від 4001 грн до 5000 грн – 6,3%,

  • від 5001 грн до 10000 грн – 9,3%,

  • понад 10000 грн – 2,3%.

В Україні більшість пенсіонерів (34,8%) отримують виплати в розмірі від 1501 грн до 2000 грн

В Україні більшість пенсіонерів (34,8%) отримують виплати в розмірі від 1501 грн до 2000 грн

Дані Пенсійного фонду України

В Україні більшість пенсіонерів (34,8%) отримують виплати в розмірі від 1501 грн до 2000 грн

В Україні більшість пенсіонерів (34,8%) отримують виплати в розмірі від 1501 грн до 2000 грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради внесли проєкт закону №2683, який передбачає обов'язковий для всіх українців перехід на накопичувальну пенсійну систему.

Зокрема, пропонуються такі нововведення:

  • обов'язкові внески від роботодавців – 2%;

  • обов'язкові внески від працівників – 1%;

  • за бажанням працівника внески збільшуються, але якщо це робить працівник, то й роботодавець має збільшити паритетно;

  • максимальний розмір внесків – 9%, далі – суто за бажанням працівника;

  • систему персоніфікованих рахунків учасників обслуговує центральний адміністратор, який обирається на конкурсі;

  • створюється Пенсійне казначейство для акумулювання відповідних внесків;

  • вимоги до всіх сервіс-провайдерів підвищені (наявність капіталу, досвідченого персоналу, процедур управління ризиками, комплаєнс і внутрішній контроль);

  • підвищена відповідальність обслуговувальних компаній, зокрема введена відповідальність кінцевих власників.

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Читайте всі новини по темі "Підвищення зарплат і пенсій" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Теми
Підвищення зарплат і пенсій Пенсія в Україні Пенсійна реформа
Місце
Україна
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Т.е. ещё одна треть пенсионеров спустя шесть лет после победы Гидности получают менее 2000 гривен? И за это стоял майдан?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так если они работали уборщицами и и вообще не работали им что платить как инженеру?????
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2 из 3 ответов | показать все
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Артеллерист Моня, скоро тридцать лет, как у к р о в не заставляют работать в стране злые оккупанты. А заробитчане в Европах в большинстве работают нелегально клининг-мастерами или интим-услужницами. Какая уж тут пенсия!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Артеллерист Моня, треть населения - уборщицы. Впрочем, я так и думала
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