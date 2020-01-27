В Україні більшість пенсіонерів отримують до 2000 гривень

В Україні більшість пенсіонерів (34,8%) отримують виплати в розмірі від 1501 грн до 2000 грн.

Водночас лише 0,7% пенсіонерів виплачують суму, що менша за 1500 грн. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Зокрема, станом на 1 січня 2020 року пенсіонери в Україні отримують:

від 2001 грн до 3000 грн – 34,2%,

від 3001 грн до 4000 грн – 12,4%,

від 4001 грн до 5000 грн – 6,3%,

від 5001 грн до 10000 грн – 9,3%,

понад 10000 грн – 2,3%.

В Україні більшість пенсіонерів (34,8%) отримують виплати в розмірі від 1501 грн до 2000 грн Дані Пенсійного фонду України

В Україні більшість пенсіонерів (34,8%) отримують виплати в розмірі від 1501 грн до 2000 грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради внесли проєкт закону №2683, який передбачає обов'язковий для всіх українців перехід на накопичувальну пенсійну систему.

Зокрема, пропонуються такі нововведення:

обов'язкові внески від роботодавців – 2%;

обов'язкові внески від працівників – 1%;

за бажанням працівника внески збільшуються, але якщо це робить працівник, то й роботодавець має збільшити паритетно;

максимальний розмір внесків – 9%, далі – суто за бажанням працівника;

систему персоніфікованих рахунків учасників обслуговує центральний адміністратор, який обирається на конкурсі;

створюється Пенсійне казначейство для акумулювання відповідних внесків;

вимоги до всіх сервіс-провайдерів підвищені (наявність капіталу, досвідченого персоналу, процедур управління ризиками, комплаєнс і внутрішній контроль);

підвищена відповідальність обслуговувальних компаній, зокрема введена відповідальність кінцевих власників.

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