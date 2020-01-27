В Україні більшість пенсіонерів отримують до 2000 гривень

В Україні більшість пенсіонерів (34,8%) отримують виплати в розмірі від 1501 грн до 2000 грн.
Водночас лише 0,7% пенсіонерів виплачують суму, що менша за 1500 грн. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.
Зокрема, станом на 1 січня 2020 року пенсіонери в Україні отримують:
від 2001 грн до 3000 грн – 34,2%,
від 3001 грн до 4000 грн – 12,4%,
від 4001 грн до 5000 грн – 6,3%,
від 5001 грн до 10000 грн – 9,3%,
понад 10000 грн – 2,3%.
В Україні більшість пенсіонерів (34,8%) отримують виплати в розмірі від 1501 грн до 2000 грн
Дані Пенсійного фонду України
В Україні більшість пенсіонерів (34,8%) отримують виплати в розмірі від 1501 грн до 2000 грн
Як повідомляв OBOZREVATEL, до Верховної Ради внесли проєкт закону №2683, який передбачає обов'язковий для всіх українців перехід на накопичувальну пенсійну систему.
Зокрема, пропонуються такі нововведення:
обов'язкові внески від роботодавців – 2%;
обов'язкові внески від працівників – 1%;
за бажанням працівника внески збільшуються, але якщо це робить працівник, то й роботодавець має збільшити паритетно;
максимальний розмір внесків – 9%, далі – суто за бажанням працівника;
систему персоніфікованих рахунків учасників обслуговує центральний адміністратор, який обирається на конкурсі;
створюється Пенсійне казначейство для акумулювання відповідних внесків;
вимоги до всіх сервіс-провайдерів підвищені (наявність капіталу, досвідченого персоналу, процедур управління ризиками, комплаєнс і внутрішній контроль);
підвищена відповідальність обслуговувальних компаній, зокрема введена відповідальність кінцевих власників.
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