Виплати за народження дитини можуть збільшити до 300 тисяч грн: що запропонували 'слуги'

Глава финасового комітету Ради, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев запропонував збільшити удвічі виплати при народженні дитини.

Про це він повідомив в інтерв'ю УНІАН. Він зазначив, що запропонував істотно переглянути програму виплат при народженні дитини.

"У 2013 році (на жаль, ми за багатьма параметрами від цього року відстаємо – війна зробила свою справу) за першу дитину виплачувалося 30 тисяч гривень, за другу – 60 тисяч, за третю – 120 тисяч. Це було при курсі гривні – 8 за долар. А потім суму вирівняли до понад 40 тисяч. Я запропонував виплати: за першу дитину – 100 тисяч, другу – 200 тисяч, третю – 300 тисяч. Хочу зауважити, що озвучені пропозиції до проєкту бюджету повністю збалансовані з урахуванням згаданого резерву", – пояснив Гетманцев.

Він додав, що незважаючи величезні, на перший погляд, суми, за фактом вони все одно менші, ніж були у 2013 році з урахуванням нинішнього курсу гривні.

"І коштуватиме це бюджету всього лише 6 мільярдів гривень. Пропоную ці гроші взяти з доходів від грального бізнесу. Чомусь Мінфін "забув" у бюджеті їх виписати. Ми з такою кров'ю ухвалювали закон про легалізацію грального бізнесу, нас нещадно критикували, а в бюджеті від нього доходів немає. Де вони? Ми ставили це пряме запитання на нараді в комітеті", – сказав глава фінансового комітету.

Гетманцев відзначив, що на заперечення до проєкту держбюджету в Міністерстві фінансів не відреагували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2021 році в бюджеті передбачили новий прожитковий мінімум, до якого прив'язаний розмір аліментів на дитину. Вже з 1 грудня 2020 року аліменти виростуть. Гарантований розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.