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В Одесі продадуть великий стадіон "Чорноморець": озвучена стартова ціна

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж стадіон "Чорноморець" в Одесі.

Стартова ціна реалізації – 3,67 млрд гривень. Торги відбудуться 25 червня у вигляді "нідерландського аукціону", тобто зі зниженням ціни, йдеться на сайті ФГВФО.

Нежитлова нерухомості, розміщена в історичному центрі Одеси, продається єдиним лотом. Її загальна площа становить 80 289 кв. м.

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У ФГВФО зазначають, що стадіон "Чорноморець" – найбільший на півдні України. Комплекс будівель і споруд включає:

  • спортивну частину стадіону: чаша стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення;

  • бізнес-центр із рестораном загальною площею 10 758 кв. м;

  • фітнес-центр загальною площею 4 300 кв. м;

  • готель загальною площею 9 817 кв. м;

  • підземний паркінг;

  • інші будівлі та приміщення, зазначені в технічному паспорті.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж стадіон "Чорноморець"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж стадіон "Чорноморець"

ФК "Чорноморець"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фонд державного майна почав підготовку до проведення конкурсів із продажу Одеського припортового заводу, Сумихімпрому, п'яти обленерго і низки інших великих підприємств.

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Місце
Україна
Теги
Фонд гарантування вкладівстадіон Чорноморець
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