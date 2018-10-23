У "Нафтогазі" спростували слова екс-члена НКРЕКП Геруса

В "Нафтогазі" спростували слова екс-члена НКРЕКП Геруса про те, що ціну газу "відв'язали" від європейського хаба.

"Андрій Герус не експерт у сфері газу", — написав головний виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у Facebook.

"Андрій Герус не експерт у ринку газу, принаймні наскільки я знаю. Тепер по суті питання. Коли Нафтогаз продає газ на нерегульованому ринку, ми визначаємо ціну виходячи з ціни імпортованого газу, яка зі свого боку визначається цінами на хабі NCG. І, в принципі, ціна на українському ринку так визначається й іншими учасниками ринку", — наголосив топ-менеджер "Нафтогазу".

Раніше експерт у сфері енергетики, екс-член НКРЕКП Андрій Герус заявив про те, що НАК "Нафтогаз" відмовився від формульного ціноутворення на газ у прив'язці до європейського хабу NCG (Дюссельдорф, Німеччина).

"Ціну на газ відв'язали від європейського хаба. Тепер вона прив'язується до ціни на українському ринку — ціна НАК Нафтогаз для промислових споживачів (за передоплатою). Як бачимо, головне бажання — тоді можна змінювати формули", — стверджує Герус.

В Україні формульне ціноутворення діє для всіх видів енергоносіїв: в разі поставки природного газу діє формула "Дюссельдорф +" (ціна хаба NCG + доставка до хаба у Словаччині + доставка в Україну), для нафти використовують котирування "Platts плюс премія", для вугілля — "Роттердам +" (індекс API2 нідерландського хаба ARA + доставка в Україну).

При цьому ціна газу і електроенергії для населення залишається значно нижчою, ніж для промисловості, на яку поширюється формульне ціноутворення.

19 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що з 1 листопада ціна на газ в Україні підвищиться на 23,5%. Таким чином, вартість газу для населення складе 8550 грн за 1000 м³. До 1 листопада побутові споживачі отримуватимуть газ за колишньою ціною — 6958 грн за 1000 м³. Для промисловості ціна газу з 1 жовтня становить 12 155 грн/тис. куб. м. (без ПДВ).