Головна Новини
14 травня • оновлено в 17:01
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

У "Нафтогазі" пояснили, чому скоротили топменеджера Вітренка

4.3т
Читати матеріал російською

У "Нафтогазі" скоротили виконавчого директора Юрія Вітренка, щоб усунути дублювання функцій та спростити взаємодію підрозділів.

Про це повідомляє DW із посиланням на відповідь компанії.

"У рамках трансформації група "Нафтогаз" оптимізує внутрішню організаційну структуру, функціонал та обов'язки між підрозділами", – відповіли в НАК.

Як пояснили в "Нафтогазі", трансформація усуває дублювання функцій, спрощує взаємодію підрозділів, вибудовує структуру, яка підвищить ефективність групи.

Названа причина звільнення Вітренка

Названа причина звільнення Вітренка

"Зокрема, вже реструктуровано низку функцій дивізіону "Інтегрований газ", довгострокового планування, ринкових досліджень і довгострокового прогнозування, корпоративних комунікацій, загального операційного керівництва тощо. Аналогічно буде реструктуровано функціонал виконавчого директора групи "Нафтогаз", – сказано у відповіді на запит.

У компанії нагадали про призначення виконавчого директора з трансформації Отто А. Ватерландера, який тепер відповідає за операційні та трансформаційні процеси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 травня директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко повідомив про скорочення своєї посади.

Він стверджує, що його звільнять через два місяці та що причина полягає в боротьбі з "Газпромом". Вітренко розкритикував у цьому контексті голову правління "Нафтогазу України" Андрія Коболєва.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
22
12
Смішно
10
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Больше достанется Коблеву,мамка будет очень рада.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петров Сергей
Петров Сергей
с ц у к о, до слез, от какой кормушки оторвали!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Для Ветрянко - это настоящая трагедия. Потому что даже Нобелевская премия по сравнению с премией в «Нафтогазе» - это полный отстой.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 299 тисяч.

  • У МОЗ анонсували ослаблення карантину з 22 травня: відкриють готелі і дитячі садки.

  • Вірусолог виявив, що інфіковані COVID-19 найбільш заразні за день до появи симптомів.

  • Вчені знайшли докази походження коронавірусу з Китаю.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги