У Мінфіні повідомили новини про наступний транш від ЄС: коли чекати

Україна узгодила план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу.

Про домовленості з виконавчим віце-президентом Єврокомісії з питань економіки Валдісом Домбровскісом на своїй сторінці у Facebook повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

"Уже виконано всі умови, крім однієї, і де ще залишається шанс отримати кошти в цьому році. А також обговорили питання фінансування на 2020 рік", – написала Маркарова про результати триденного візиту української делегації в США.

Ілюстрація Народный Корреспондент

Під час візиту в США також пройшли переговори з МВФ. "Разом з місією зустрілися як з директором Європейського департаменту Полом Томсеном, так і новим розділом МВФ, але хорошим партнером України з часів своєї роботи у Світовому банку Крісталіна Георгієва. Чекаємо місію в Києві найближчим часом", – розповіла Маркарова.

Маркарова відзначила, що українська делегація обговорила з главою Паризького клубу кредиторів Оділь Рено-Бассо поглиблення співпраці між Мінфіном і Казначейством Франції, а також посилення інвестиційних проектів.

facebook.com/oksana.markarova

Із президентом Європейського банку реконструкції і розвитку торбою Чакрабарті представники України, за словами міністра, "пораділи рекорду в 1 млрд євро проектів уже за 10 місяців 2019 року і звірили годинники інвестицій ЄБРР в Ощадбанк".

Мінфін, як підкреслила вона, домовився про продовження співпраці з Міністерством фінансів Нідерландів, про що укладено меморандум із міністром Вопке Хекстрою.

facebook.com/oksana.markarova

Як писав OBOZREVATEL, раніше Оксана Маркарова заявила, що, за прогнозом Мінфіну, ВВП України за підсумками 2019 року зросте на 3%.

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