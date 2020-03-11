В Іспанії закрили кримінальну справу проти Фірташа

Кримінальний розгляд проти українського мільярдера Дмитра Фірташа було припинено судовим слідчим управлінням Барселони за вказівкою судді Ігнасіо Санчеса.

Про це в середу, 11 березня, повідомляє DW.

Суддя обґрунтував своє рішення пропозицією самого слідства, яке призупинило справу ще 30 жовтня 2019 року. Ну слідство, зі свого боку, виходило з того, що Антикорупційна прокуратура Іспанії – ініціатор кримінального переслідування Фірташа – не надала "вагомих доказів" провини підозрюваного. Мільярдеру інкримінували "відмивання" великих сум грошей на території Іспанії та "членство у злочинному угрупуванні".

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За наполяганням прокуратури слідче управління двічі, починаючи з 2017 року, надсилало до Австрії, де проживає Фірташ, запит на його екстрадицію до Іспанії, повідомляють місцеві ЗМІ. І двічі отримувало відмову. Австрійське правосуддя в особі Земельного суду Відня вважало наведені доводи "непереконливими". Йшлося, наприклад, про підозри іспанців у тому, що олігарх придбав дорогу нерухомість в елітному селищі Сагалета (провінція Малага) на "гроші сумнівного походження" і таким чином "відмив" кілька мільйонів євро.

Втім, за версією прокуратури, в Іспанії – в Барселоні та у провінції Малага – була "відмита" набагато більша сума. Капітали нібито надходили з офшорних зон і вкладалися, крім згаданої нерухомості в Сагалеті, в готельний і ресторанний бізнес. Займався цим, також за даними прокуратури, не сам Фірташ, а його уповноважені, зокрема бізнесмен сирійського походження Харес Юссеф.

Ще одним доводом іспанської прокуратури були передбачувані контакти Фірташа із Семеном Могилевичем. Останнього прокуратура називає "найбільшим лідером злочинного світу", який донедавна входив до списку десяти найбільш розшукуваних американським ФБР правопорушників. Однак і цей аргумент був відкинутий австрійською стороною.

За заявою адвокатської контори Business&Law, яка захищала Фірташа, олігарх "має значні легальні кошти і їх не треба відмивати".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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