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13 квітня • оновлено в 15:23
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В Інституті молекулярної біології забили на сполох через критичну ситуацію з тестами на коронавірус

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Із залученням необхідних коштів Інститут молекулярної біології і генетики НАН України здатний виробляти до 50 тис тестів на COVID-19 за тиждень, проте грошей на це поки не виділили в потрібній кількості.

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Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канівський з посиланням на лист Інституту, передає Економічна правда.

Відзначається, що без залучення додаткових фахівців на наявному в Інституті обладнанні фахівці можуть виготовити понад 1500 ПЛР-тестів в день, і, відповідно, 10-20 тисяч ПЛР-тестів на тиждень.

В Інституті молекулярної біології забили на сполох через критичну ситуацію з тестами на коронавірус

"Планова калькуляція кошторисної вартості "Тест-системи для діагностики коронавируса COVID-19", розробленої в Інституті, становить 250 грн на одну реакцію. Таким чином планова калькуляція по виготовленню тест-систем на 50 тисяч реакцій становить 12,5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що поки додатково з бюджету Інституту надійшло лише 350 тис грн від Національної академії наук України після перерозподілу її витрат для відшкодування вже виготовленої Інститутом за свій рахунок першої партії тест-систем, з яких 600 - передано для використання м.Київ та Житомирській області.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
тести
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