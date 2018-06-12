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В Євросоюзі проігнорували продовження санкцій проти Росії

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Представники Європейської ради та Єврокомісії не згадали про продовження економічних санкцій проти Росії під час перегляду порядку денного Європарламенту у вівторок, 12 червня.

"Цікаво, що ні Рада, ні представник Комісії не згадали про продовження економічних санкцій проти Росії, коли переглядали порядок денний запланованого на червень дня Європейської ради на пленарному засіданні Європейського парламенту сьогодні", - повідомив в Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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Як відомо, в 2014 році по відношенню до Росії почали застосовуватися політичні та економічні санкції, спрямовані на припинення агресії РФ проти України. Перші обмеження були введені у зв'язку з анексією Криму. Метою санкцій також є припинення фінансування, озброєння і постачання Росією терористів і військових на схід України.

Рада Євросоюзу планує в кінці червня розглянути питання про продовження санкцій проти РФ ще на 6 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністерство фінансів США розширило санкційні списки проти громадян Росії.

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Теми
Санкції проти Росіїанексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
БельгіяБрюссель
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