В Євросоюзі проігнорували продовження санкцій проти Росії

Представники Європейської ради та Єврокомісії не згадали про продовження економічних санкцій проти Росії під час перегляду порядку денного Європарламенту у вівторок, 12 червня.

"Цікаво, що ні Рада, ні представник Комісії не згадали про продовження економічних санкцій проти Росії, коли переглядали порядок денний запланованого на червень дня Європейської ради на пленарному засіданні Європейського парламенту сьогодні", - повідомив в Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

interesting that neither the council nor the commission representative mentioned the economic sanctions renewal on #Russia when they previewed the upcoming June #EUCO in the EP plenary today. #Ukraine #Crimea