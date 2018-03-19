У ЄС розповіли, як отруєння Скрипаля вплине на "Північний потік-2"

Глава МЗС Польщі Конрад Шиманський заявив, що отруєння у Солсбері створює нову ситуацію в Європі, тому Німеччина повинна оцінити, чи Росія заслуговує довіри в контексті реалізації газового проекту "Північний потік-2".

"Немає сумнівів, що це один з аспектів російської політики щодо Європи, а не тільки Великобританії і, думаю, варто ще раз поставити питання, чи Росія заслуговує довіри", - повідомив Шиманський в ефірі радіо RMF FM.

За його словами, "Північний потік-2" буде однією з головних тем переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка в понеділок відвідає Польщу.

Шиманський зазначив, що Польща буде переконувати Німеччину в тому, що російський газовий проект несе лише негативні наслідки.

"Ми вважаємо, що "Північний потік-2" негативно вплине на стратегічну ситуацію в регіоні, послабить позиції України, підштовхне Росію до ще більшої агресії. Він негативно вплине на ринок газу в ЄС", - резюмував глава МЗС Польщі.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.