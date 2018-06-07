В ЄС дали дозвіл на будівництво газопроводу Путіна в обхід України

Швеція видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія має намір постачати газ в Європу в обхід України, в шведській економічній зоні в Балтійському морі.

"Уряд дає дозвіл Nord Stream 2 на прокладку газопроводу", - заявив міністр підприємництва та інновацій Швеції Мікаель Дамберг, передає ТАСС.

За його словами, у Швеції немає можливості сказати "ні" проекту.

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Дамберг зазначив, що уряд розглядав заявку Nord Stream 2 відповідно до міжнародного права і конвенцій. Вони, в свою чергу, не дозволяють владі дати негативну відповідь щодо проекту газопроводу.

"Але я хочу підкреслити, що в уряду негативне ставлення до проекту в цілому, є ризик того, що він суперечить цілям Енергетичної союзу, а також через наслідки для України як країни - транзитера російського газу, через значні економічних втрати, які можуть виникнути", - резюмував шведський міністр.

Nord Stream 2 AG також очікує отримання необхідних дозволів в інших країнах уздовж маршруту газопроводу - Росії, Фінляндії та Данії.

Нагадаємо, раніше Німеччина видала офіційний дозвіл на будівництво 55-кілометрової ділянки російського газопроводу на своїй території.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Німеччина також виступила проти поправок Єврокомісії до газової директиви, які зачіпають проект "Північний потік-2", за допомогою якого Росія має намір постачати газ в Європу в обхід України.