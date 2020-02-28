Головна Новини
28 лютого • оновлено в 05:26
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В "ДНР" звільнили від податків велике підприємство

896
Читати матеріал російською

На окупованій території Донецької області "влада" так званої ДНР звільнила від податків підприємство "Металдонвест".

Зокрема, відповідній компанії встановили ставки з податку на прибуток у розмірі 0%. Про це свідчить постанова "уряду ДНР".

Ставка щодо податку з обороту встановлена в розмірі 1%. Ставки земельного податку та орендної плати за землю складе 0% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Новини
"Немає навіть хліба": у "ДНР" забили на сполох через проблеми з дитячими лікарнями

"І в честь чого така халява для "Молока", цікаво?" – пише блогер Necro Mancer в Twitter.

На окупованій території Донецької області "влада" так званої ДНР звільнила від податків підприємство "Металдонвест"

На окупованій території Донецької області "влада" так званої ДНР звільнила від податків підприємство "Металдонвест"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

У такий спосіб стратегічно важливими в "ДНР" вважаються спиртові настоянки й етиловий спирт, тютюн та його промислові замінники, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні та кольорові метали.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги