В "ДНР" звільнили від податків велике підприємство

На окупованій території Донецької області "влада" так званої ДНР звільнила від податків підприємство "Металдонвест".

Зокрема, відповідній компанії встановили ставки з податку на прибуток у розмірі 0%. Про це свідчить постанова "уряду ДНР".

Ставка щодо податку з обороту встановлена в розмірі 1%. Ставки земельного податку та орендної плати за землю складе 0% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

"І в честь чого така халява для "Молока", цікаво?" – пише блогер Necro Mancer в Twitter.

На окупованій території Донецької області "влада" так званої ДНР звільнила від податків підприємство "Металдонвест"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "уряд" так званої Донецької народної республіки ухвалив "постанову" "Про затвердження переліку стратегічно важливих товарів і ресурсів".

У такий спосіб стратегічно важливими в "ДНР" вважаються спиртові настоянки й етиловий спирт, тютюн та його промислові замінники, дорогоцінні метали та вироби з них, годинники, чорні та кольорові метали.

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