У "ДНР" вирішили закрити містоутворювальний завод "Стірол"

У "ДНР" самопроголошена влада вирішила закрити завод "Стірол" у Горлівці.

Як зазначив на своїй сторінці в Twitter журналіст і блогер Денис Казанський, підприємство має величезні борги з зарплати.

"Заржавілий "Стірол" консервують, борги з зарплати не платять. У "народних республіках" усе стабільно. Трощать і добивають усе, до чого дотяглися. Хоронять економіку регіону на зло "ф*шистам", – сказано в повідомленні.

Заіржавілий "Стирол" консервують, борги із зарплати не платять.



В "народних республіках" все стабільно. Трощать і добивають все, до чого дотяглися. Ховають економіку регіону на зло "фашистам" pic.twitter.com/E9stDsewIi - Денис Казанський (@den_kazansky) May 23, 2020

Блогер також публікує скриншот із листом, який, найімовірніше, написав один зі співробітників заводу.

Завод "Стирол" радіо Свобода

"На ДП "Стірол" вирішили провести так звану консервацію, залишивши в цехах 10 осіб мінімум. "Стірол" – містоутворювальне підприємство Горлівки. Шахти практично всі в місті закриті, коксохім на ладан дихає, а тепер, схоже, повністю "Стірол" вирішили закрити. Люди 2 роки жили обіцянками про запуск заводу і зберегли все обладнання в робочому стані. Заборгованість уже 14 місяців і ніхто нас не чує", – сказано в листі.

Автор стверджує, що люди зверталися і до так званого глави "ДНР" Дениса Пушиліна, але у відповідь отримували одні відписки.

Водночас, за словами жителя Горлівки, місто щодня обстрілюють, а з підприємств в ньому залишилися тільки м'ясокомбінат і коксохім.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні "внутрішні переселенці" з тимчасово окупованого Донецька поскаржилися, що місцева незаконна адміністрація вирішила виселити їх у примусовому порядку до 1 липня.

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