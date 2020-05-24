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24 травня • оновлено в 10:33
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У "ДНР" вирішили закрити містоутворювальний завод "Стірол"

8.2т
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У "ДНР" самопроголошена влада вирішила закрити завод "Стірол" у Горлівці.

Як зазначив на своїй сторінці в Twitter журналіст і блогер Денис Казанський, підприємство має величезні борги з зарплати.

"Заржавілий "Стірол" консервують, борги з зарплати не платять. У "народних республіках" усе стабільно. Трощать і добивають усе, до чого дотяглися. Хоронять економіку регіону на зло "ф*шистам", – сказано в повідомленні.

Блогер також публікує скриншот із листом, який, найімовірніше, написав один зі співробітників заводу.

Завод "Стирол"

Завод "Стирол"

радіо Свобода

"На ДП "Стірол" вирішили провести так звану консервацію, залишивши в цехах 10 осіб мінімум. "Стірол" – містоутворювальне підприємство Горлівки. Шахти практично всі в місті закриті, коксохім на ладан дихає, а тепер, схоже, повністю "Стірол" вирішили закрити. Люди 2 роки жили обіцянками про запуск заводу і зберегли все обладнання в робочому стані. Заборгованість уже 14 місяців і ніхто нас не чує", – сказано в листі.

Автор стверджує, що люди зверталися і до так званого глави "ДНР" Дениса Пушиліна, але у відповідь отримували одні відписки.

Водночас, за словами жителя Горлівки, місто щодня обстрілюють, а з підприємств в ньому залишилися тільки м'ясокомбінат і коксохім.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні "внутрішні переселенці" з тимчасово окупованого Донецька поскаржилися, що місцева незаконна адміністрація вирішила виселити їх у примусовому порядку до 1 липня.

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Автор
Маргарита Лук'янець
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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