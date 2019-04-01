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"Уже реалізується": у Меркель раптово заступилися за газопровід Путіна

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Глава німецького Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер виступила на захист газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія планує постачати газ до Європи в обхід України

Наступниця Ангели Меркель зазначила, що російський проект може стати відповіддю на відмову Берліна від вугільної та атомної енергетики, передає "Європейська правда".

За її словами, "Північний потік-2" вже реалізується і сторони підписали багато контрактів.

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Водночас глава німецького Християнсько-демократичного союзу наголосила, що російський проект має враховувати інтереси безпеки України та інших держав регіону.

"Ми хочемо гарантій безпеки для України. Україна, як і інші країни, є транзитною країною", — додала Крамп-Карренбауер.

Вона також акцентувала увагу на тому, що російський уряд докладає багато сил, щоб послабити країни Європейського Союзу.

"Ми повинні триматися разом як Європа", — резюмувала Крамп-Карренбауер.

Аннегрет Крамп-Карренбауер і Ангела Меркель

Аннегрет Крамп-Карренбауер і Ангела Меркель

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

"Уже реалізується": у Меркель раптово заступилися за газопровід Путіна

​Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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Особа
Аннегрет Крамп-Карренбауер
Місце
Німеччина
Тег
Північний потік - 2
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andrei andrei
andrei andrei
Вы хотите? Ну так и обсуждайте с транзитной страной украиной возможности транзита:-) А уж что она будет качать по своей ГТС - это не к России. В мире достаточно добытчиков газа. Пусть украина и договаривается с ними о транзите через свою территорию:-) Бизнес, ничего личного.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
СП-2 нужен Германии на долгие годы и потому будет всемерно поддерживаться любыми её политиками.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Неожиданно для кого?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Крым Андрей, для "весьмирснами".
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