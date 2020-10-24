Уряду й президенту доведеться відповідати за непрофесіоналізм НКРЕКП, – економіст

Професійні якості та репутація членів НКРЕКП не відповідають вимогам до незалежного регулюючого органу і відповідальність за це лежить на уряді і президентові.

Про це в ефірі телеканалу "Україна24" заявив економіст Борис Кушнірук.

"Це факт, що НКРЕКП в нинішньому стані і за професійними ознаками, і з точки зору ділової репутації, очевидно, не відповідає тим вимогам, які мають бути до держчиновників регулюючого органу", – зазначив Кушнірук.

Відставка скомпрометованого керівництва регулятора, за словами експерта, це питання політичної волі уряду та президента.

"Якщо ми маємо просто ситуацію відвертих порушень, відвертих кроків, які дестабілізують ринки і заводять їх у глухий кут, то хтось має ухвалити рішення про те, яким чином це має бути розв’язано. Очевидно, що це відповідальність уряду і президента. Якщо вони захочуть щось зробити, вони ухвалять рішення, і на цьому весь конфлікт завершиться", – наголосив Кушнірук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підходи НКРЕКП до регулювання енергоринку цього тижня наразилися на критику Секретаріату енергетичного співтовариства.

Раніше Антимонопольний комітет України звинуватив НКРЕКП у штучному обмеженні конкуренції і створенні умов для маніпуляцій на енергетичному ринку.

За оцінками "Центр Разумкова", на початок 2021 року через непрофесійність НКРЕКП борги на енергоринку досягнуть рекордних 80 млрд грн.

На початку року в Верховній раді була створена робоча група ТСК для розслідування причин кризи на енергоринку. Вона встановила, що основна відповідальність за кризу лежить на НКРЕКП.

Також в ході роботи ТСК стало відомо про факти корупції в керівництві Національного регулятора. Так на початку жовтня НАЗК почало перевірку голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через конфлікт інтересів, пов'язані з сімейним енергетичним бізнесом.Згодом стало відомо про бізнес-інтереси Тарасюка у сфері зовнішнього освітлення Києва.