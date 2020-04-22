Уряд запровадив держрегулювання цін на продукти

Уряд запровадив державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування, лікарські засоби, а також товари медичного і протиепідемічного призначення.

Відповідну постанову Кабінету міністрів було прийнято під час засідання у середу, 22 квітня. Документом затверджено перелік товарів, які мають істотну соціальну значимість; перелік товарів протиепідемічного призначення і порядок декларування зміни роздрібних цін на товари.

До переліку товарів, які мають істотну соціальну значимість, потрапили:

Гречана крупа

Цукровий пісок

Борошно пшеничне (вищий сорт)

Макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вітчизняного виробництва)

Молоко пастеризоване жирністю 2,5% (в плівці)

Хліб пшенично-житній

Яйця курячі категорії С1

Птах (тушка куряча)

Вода мінеральна без газу

Масло вершкове жирністю 72,5%.

Ціни на продукти буде контролювати уряд

До переліку товарів протиепідемічного призначення потрапили ліки, серед яких парацетамол, антисептики та дезінфікуючи засоби, засоби індивідуального захисту (медичні маски, халати тощо).

Декларуванню підлягає зміна роздрібних цін кожного окремого виду товару. Декларуванню зміни роздрібних цін на товари підлягають роздрібні ціни реалізації товару кінцевому споживачу. Декларування зміни роздрібних цін на товари здійснюється в електронному вигляді, шляхом подання відомостей, до Держпродспоживслужби через її офіційний сайт, з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко заявляв, що український уряд буде вводити державне регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби і медичні вироби.

Також зазначалося, що в Україні до кінця квітня може подорожчати хліб через зростання вартості борошна на 20%. У свою чергу овочі борщового набору з 27 березня по 2 квітня подорожчали на 2%, при цьому ажіотаж ослаб.

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