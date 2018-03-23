"Універсальна річ": на аукціоні ProZorro виставили на продаж Леніна за 500 тисяч грн

У системі електронних закупівель ProZorro на аукціон виставили два пам'ятники радянського державного діяча Володимира Леніна.
"Леніна замовляли? Замість традиційного металобрухту цілих два вождя світового пролетаріату. Ленін може багато слухати, і ніколи не перебиває, а також його бояться різні шкідники в городі. Універсальна річ, отож не зволікайте", - пише в Twitter Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Пам'ятники пропонується використовувати в якості брухту кольорових (5500 кг бронзи) і чорних металів (100 кг).
Початкова ціна продажу лота становить 498,5 тис. гривень. Кінцевий термін подачі цінових пропозицій - 1 квітня, а дата проведення аукціону запланована на 2 квітня.
Пам'ятники знаходяться в місті Маріуполь Донецької області.
Twitter Мінекономрозвитку
Twitter Мінекономрозвитку
ProZorro
ProZorro
ProZorro
ProZorro
ProZorro
ProZorro
ProZorro
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