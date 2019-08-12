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"Укрзалізницю" продадуть? Глава компанії зробив резонансну заяву

1.8т Читати матеріал російською

Частину акцій державної компанії "Укрзалізниця" можуть продати іноземним інвесторам.

Таку заяву зробив голова УЗ Євген Кравцов в інтерв'ю агентству УНІАН. За його словами, таким чином можна залучити гроші на розвиток компанії.

"Моє бачення "Укрзалізниці" – орієнтація на IPO (первинний випуск акцій компаній на біржі. – Ред.), продаж частини акцій на відкритому ринку. При цьому так, щоб держава зберегла контроль над ключовим активом, але були залучені приватні інвестори, які дали б гроші на розвиток компанії", – сказав він.

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Кравцов натякнув на продаж "Укрзалізниці"

Кравцов натякнув на продаж "Укрзалізниці"

За словами Кравцова, подібний шлях, зокрема, пройшла польська залізнична компанія PKP Cargo.

"УЗ зможе отримати користь (від IPO. – Ред.) у вигляді нових технологій, методів управління, підходів, міжнародної підтримки конгломератів", – додав глава УЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, філія "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" за результатами тендеру закупив у російського виробника запчастини до швидкостеміра на 5,9 млн гривень.

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Особа
Євген Кравцов
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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