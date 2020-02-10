"Укрзалізницю" передадуть Німеччині? Гончарук розставив крапки над "і"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що меморандум про стратегічне партнерство з Deutsche Bahn не передбачає передачу "Укрзалізниці" у власність німецького залізничного оператора.

"Ні в концесію, ні в приватизацію, тобто у власність комусь "Укрзалізниця" не має бути передана. У нас немає таких планів. У нас є плани побудувати стратегічне партнерство з Deutsche Bahn з багатьох причин. "Укрзалізниця" – одна з найбільших українських компаній, з сотнями, тисячами людей, які там працюють", – повідомив Гончарук у інтерв’ю УП.

За його словами, уряд розглядає ідею залучення німецьких фахівців, скоординованих Deutsche Bahn як авторитетною компанією.

"І одним з чітких серйозних сигналів, що ситуація змінюється, могла би бути участь іноземної компанії з дуже хорошою репутацією, яка насправді має нульову толерантність до корупції. Це дуже важливо", – резюмував прем'єр-міністр.

Меморандум про стратегічне партнерство з Deutsche Bahn не передбачає передачу "Укрзалізниці" у власність німецького залізничного оператора

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn. Його фото з іграшковим потягом викликало ажіотаж у мережі.

У середу, 22 січня, Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Цей альянс є логічним продовження плану реструктуризації "Укрзалізниці", який анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року.

Влада України ухвалила рішення віддати "Укрзалізницю" в управління на 10 років національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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