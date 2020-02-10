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10 лютого • оновлено в 18:56
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"Укрзалізницю" передадуть Німеччині? Гончарук розставив крапки над "і"

4.3т
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що меморандум про стратегічне партнерство з Deutsche Bahn не передбачає передачу "Укрзалізниці" у власність німецького залізничного оператора.

"Ні в концесію, ні в приватизацію, тобто у власність комусь "Укрзалізниця" не має бути передана. У нас немає таких планів. У нас є плани побудувати стратегічне партнерство з Deutsche Bahn з багатьох причин. "Укрзалізниця" – одна з найбільших українських компаній, з сотнями, тисячами людей, які там працюють", – повідомив Гончарук у інтерв’ю УП.

За його словами, уряд розглядає ідею залучення німецьких фахівців, скоординованих Deutsche Bahn як авторитетною компанією.

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"І одним з чітких серйозних сигналів, що ситуація змінюється, могла би бути участь іноземної компанії з дуже хорошою репутацією, яка насправді має нульову толерантність до корупції. Це дуже важливо", – резюмував прем'єр-міністр.

Меморандум про стратегічне партнерство з Deutsche Bahn не передбачає передачу "Укрзалізниці" у власність німецького залізничного оператора

Меморандум про стратегічне партнерство з Deutsche Bahn не передбачає передачу "Укрзалізниці" у власність німецького залізничного оператора

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn. Його фото з іграшковим потягом викликало ажіотаж у мережі.

  • У середу, 22 січня, Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з найбільшим залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn. Цей альянс є логічним продовження плану реструктуризації "Укрзалізниці", який анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року.

  • Влада України ухвалила рішення віддати "Укрзалізницю" в управління на 10 років національному оператору залізниць Німеччини Deutsche Bahn AG. Про це сказав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Коментарі
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
Будет тоже ,что и по остальным "реформам",простой пахарь в пролете,приблатненные в шоколаде.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Зализныця зализывает... :-)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, берите пример с РЖД...
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Zhikharev Dmitry, РЖД полувоенная структура, она на особом счету у Государства
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