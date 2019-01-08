"Укрзалізниця" запустить новий потяг на Донбас

"Укрзалізниця" із 18 січня запустить потяг №205/206 сполученням Харків – Покровськ (Донецька область).

"УЗ продовжує розширювати залізничне сполучення Донбасу з іншими регіонами країни", – йдеться на сайті залізничного оператора.

Новий потяг курсуватиме щоп’ятниці та неділі. Зокрема, із Покровська він вирушатиме о 09:20 та прибуватиме у Харків о 14:49.

Зворотно потяг вирушатиме о 16:35 та прибуватиме у Покровськ о 22:01. Він курсуватиме із зупинками на станціях Миколаївка-Донець, Богуславський, Павлоград-1, Лозова, Краснопавлівка та Лихачове.

За словами керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, новий потяг сполучить Донбас із великим регіональним центром – Харковом.

"Графік потяга розроблений так, щоб пасажири, котрі прибуватимуть у Харків, могли пересісти на потяги, які курсують до інших регіонів України. Зокрема, у напрямку Києва, Львова, Одеси, Херсона, Новоолексіївки та інших міст", – резюмував Кравцов.

5 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" розширила перелік міжнародних потягів, на які можна придбати квитки в режимі онлайн. За словами голови правління УЗ, онлайн-продаж квитків запроваджений на потяги №36/35 Одеса – Перемишль і №753/754 Ковель – Хелм.