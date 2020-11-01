'Укрзалізниця' купила 10-денний запас палива за ціною 'Роттердам +$27/т'

АТ "Укрзалізниця" 29 жовтня вибрало компанії "Анвітрейд" і "Альянс Енерго Трейд" для поставки 9 тис. т дизельного палива за ціною палива в порту Роттердам плюс $25-30 за тонну.

Про це пише видання Еnkorr з посиланням на дані ProZorro.

Два конкурси загальним обсягом 6 тис. т виграла компанія "Анвітрейд", третій на 3 тис. т - "Альянс Енерго Трейд".

"Анвітрейд" запропонувала ресурс за розрахунковою ціною 18 878,58 грн/т і 19 056,56 грн/т, "Альянс Енерго Трейд" – по 19 055,86 грн/т.

Це умовно ті ціни, за якими постачальники готові поставити паливо в день аукціону.

За розрахунками видання, так звана фіксована "брудна" маржа постачальників, яка в подальшому буде автоматично приплюсовуватися до котирувань ДТ за 10 днів по отриманню рознарядки, складе у "Анвітрейд" 870 грн/т ($30,6/т) і 721 грн/т ($25/т), у "Альянс Енерго Трейд" – 869 грн/т ($30,6/т).

Видання відмісає, що це "брудна" маржа, крім чистого заробітку компаній, включає в себе витрати на доставку палива в Україну, страховку та інші витрати.

Нагадаємо, формульний підхід з використанням цін в європейських біржових майданчиках використовується в Україні для розрахунку вартості газу для населення. З лютого по липень 2020 року ця була т.зв. формула "Амстердам плюс" – ціна на хабі ТТF в Нідерландах плюс доставка до України.

З 1 серпня 2020 року з відміною ПСО, НАК "Нафтогаз України" запропонував населенню газ за формулою "Дюссельдорф+".

Також в 2016-2019 рр. діяла формула "Роттердам+" для вугілля. Вона встановлювала прогнозну вартість електроенергії виключно для промислових споживачів.

Формулу скасували 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловців зросла.