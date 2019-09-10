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10 вересня • оновлено в 22:40
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"Укрзалізниця" хоче відмовитися від знаменитих підстаканників: чим замінить

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Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов запропонував відмовитися від традиційних металевих підстаканників в поїздах.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. При цьому чиновник запропонував подавати гарячі напої в простих склянках або паперових стаканчиках.

Над дизайном нового посуду ще будуть працювати, але там точно має бути присутня символіка "Укрзалізниці".

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У коментарях до посту користувачі розділилися в думках. Деякі виступили проти через збільшення кількості відходів. Тим більше у склянки буде пластикова кришечка, яку добре видно на малюнку. Втім Кравцов запевнив, що пластику на стаканчиках не буде.

"Укрзалізниця" хоче відмовитися від знаменитих підстаканників: чим замінить
"Укрзалізниця" хоче відмовитися від знаменитих підстаканників: чим замінить
"Укрзалізниця" хоче відмовитися від знаменитих підстаканників: чим замінить

Деякі користувачі позитивно сприйняли таку ідею "Укрзалізниці". За їхніми словами, це буде гігієнічно, вигідно для пасажирів і зможе популяризувати український бренд.

"Укрзалізниця" хоче відмовитися від знаменитих підстаканників: чим замінить
"Укрзалізниця" хоче відмовитися від знаменитих підстаканників: чим замінить
"Укрзалізниця" хоче відмовитися від знаменитих підстаканників: чим замінить
"Укрзалізниця" хоче відмовитися від знаменитих підстаканників: чим замінить
"Укрзалізниця" хоче відмовитися від знаменитих підстаканників: чим замінить

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн після того, як в ЗМІ і соцмережах розгорівся скандал.

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Особа
Євген Кравцов
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Говорова Елена
Говорова Елена
Я лет двадцать назад ездила к родителям в Россию. И очень приятно подают чай в поездах в настоящих чашках и большой чайник чая, не жлобствуют. И чай приличный. В Украине до сих пор всё от совка.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Затерли цуки,ну попробую проще,от этих подстаканников западные туристы тащатся как буи по стекловате,фотогравфируются .ретро шарм такой.типа в СССР побывали,а тут им бумажные стаканчики хотят подсунуть,это просто тибелизм,жажда разрушения берет верх над разумом.
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