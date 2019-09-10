"Укрзалізниця" хоче відмовитися від знаменитих підстаканників: чим замінить

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов запропонував відмовитися від традиційних металевих підстаканників в поїздах.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. При цьому чиновник запропонував подавати гарячі напої в простих склянках або паперових стаканчиках.

Над дизайном нового посуду ще будуть працювати, але там точно має бути присутня символіка "Укрзалізниці".

Старі склянки в поїздах і нова пропозиція

У коментарях до посту користувачі розділилися в думках. Деякі виступили проти через збільшення кількості відходів. Тим більше у склянки буде пластикова кришечка, яку добре видно на малюнку. Втім Кравцов запевнив, що пластику на стаканчиках не буде.

Деякі користувачі позитивно сприйняли таку ідею "Укрзалізниці". За їхніми словами, це буде гігієнічно, вигідно для пасажирів і зможе популяризувати український бренд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн після того, як в ЗМІ і соцмережах розгорівся скандал.

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