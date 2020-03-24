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24 березня • оновлено в 14:04
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"Укрпошта" запустила безкоштовну доставку ліків

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"Укрпошта" буде безкоштовно доставляти ліки по всій Україні вже з вівторка, 24 березня, лікарям і всім пацієнтам, що потребують допомоги, на тлі карантинних заходів у країні.

Про це написав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

"Укрпошта" запустила безкоштовну доставку ліків

За його словами, з сьогоднішнього дня і на час дії карантину вони запустили безкоштовну доставку засобів індивідуального захисту, які українці посилають лікарям і їх пацієнтам.

"Ми вже активно працюємо з аптечними мережами, постачальниками, щоб якомога швидше налагодити поставки і зробити їх максимально доступним (в ідеалі з безкоштовною доставкою) для людей, що опинилися у важкій ситуації", - написав Смілянський.

У прес-службі "Укрпошти" уточнили, що посилки, які містять марлеві пов'язки, маски, респіратори, одноразові медичні халати, одноразові бахіли, захисні окуляри, захисні рукавички, бинти, матимуть позначку "До лікарні" і будуть доставлені в одну з медичних установ, які були спеціально виділені місцевими органами влади для боротьби з епідемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL , "Укрпошта" внесла зміни до тарифів через карантин: так вона не буде стягувати плату за зберігання посилок і поштових відправлень.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Укрпошта
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