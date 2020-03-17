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17 березня • оновлено в 13:51
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"Укрпошта" вносить зміни до тарифів через карантин

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"Укрпошта" не стягуватиме плату за зберігання посилок і поштових відправлень на тлі введеного українською владою карантину.

Про це повідомили у вівторок, 17 березня, у прес-службі установи.

"Укрпошта" вносить зміни до тарифів через карантин

Дело

"З 17 березня і до закінчення карантину плата за зберігання реєстрованих поштових відправлень, зокрема "Укрпошта Експрес","Укрпошта Стандарт" і "Укрпошта SmartBox" не стягується. Також безкоштовним буде зберігання вхідних (імпортних) відправлень з-за кордону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, щоб уникнути додаткових контактів з клієнтами рекомендовані поштові відправлення (крім листів з позначкою "Судова повістка") будуть вкладатися в абонентські скриньки. "У разі несправності ящика, ми проінформуємо вас про доставку, відправивши повідомлення по телефону або через Інтернет", - додали у прес-службі.

Раніше повідомляв OBOZREVATEL, що "Укрпошта" продовжує приймати і відправляти посилки всередині України і за її межі, не дивлячись на оголошений урядом карантин через спалах коронавірусу.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Укрпошта
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