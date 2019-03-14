''Укрпошта'' різко підніме зарплати своїм працівникам: коли і на скільки

Компанія "Укрпошта" підвищить зарплати листоношам і начальникам сільських відділень на 12,4% в два етапи - з 1 квітня і 1 липня 2019 року.

Про це повідомляється на сайті компанії. Відзначається, що підвищення окладів відбудеться за рахунок поліпшення фінансових показників компанії і завдяки отриманню додаткового фінансування на покриття збитків по доставці пенсій.

"З огляду на додаткове навантаження на наших листонош та начальників відділень, особливо в сільській місцевості, прийнято рішення про підвищення окладів. Ми цінуємо їхню важку працю, і коли у "Укрпошти" є фінансова можливість - підвищуємо зарплати і посадові оклади" - зазначив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Підвищення заробітних плат з 1 квітня на 6% і з 1 липня на 6% відбудеться для листонош та начальників сільських поштових відділень, що мають посадовий оклад менше мінімальної зарплати в розрахунку на повну зайнятість.

Планується, що оплату праці збільшать більш ніж 37 тис. співробітників компанії - близько 29 тис. листонош і майже 8,5 тис. начальників сільських поштових відділень.

"Укрпошта"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітниця Закарпатської дирекції "Укрпошти" здала в ломбарди комп'ютерне обладнання компанії на загальну суму понад 1 млн гривень.

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