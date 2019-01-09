"Укрпошта" попередила про проблеми з доставкою

"Укрпошта" заявила про можливі затримки з доставкою поштових відправлень у зв'язку зі складними погодними умовами в Україні.

"У зв'язку з погіршенням погодних умов на території України можливі затримки доставки пошти в Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Луганській, Запорізькій і Черкаській областях", – заявили представники українського державного оператора поштового зв'язку, передає "Інтерфакс-Україна".

В "Укрпошті" також підкреслили, що роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення термінів доставки кореспонденції у зазначені регіони.

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Нагадаємо, що раніше генеральний директор "Укрпошти" заявив, що з 1 січня 2019 року компанія більше не доставлятиме пенсії, оскільки це економічно невигідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не допустить припинення доставки пенсій, а також запропонував звільнитися менеджменту українського державного оператора поштового зв'язку.

У результаті президент України Петро Порошенко запропонував Кабінету міністрів виділити 500 млн гривень із державного бюджету, щоб забезпечити "Укрпошті" компенсацію витрат на доставку пенсій.

Також Порошенко попросив Смілянського переглянути розмір своєї зарплати у бік зменшення.