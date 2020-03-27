"Укрнафта" заявила про загрозу фінансового колапсу

"Укрнафта" через обмеження на пересування внаслідок карантинних заходів очікує скорочення споживання нафтопродуктів на рівні 15-20%, що може привести до фінансового колапсу компанії.

Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook.

"У своєму листі від 24 березня 2020 року в.о. голови правління ПАТ "Укрнафта" Олег Гез вказав на те, що компанія страждає від двох нищівних факторів: падіння попиту на нафтопродукти через пандемію коронавируса і рекордно низьких цін на нафту в світі .

Через обмеження на пересування внаслідок карантинних заходів компанія очікує скорочення споживання нафтопродуктів на рівні 15-20%", - говориться у повідомленні.

Підкреслюється, що ціни на нафту марки "Юралс" (головний індикатив для продажу нафти українського походження) впали до рівня 19-23 доларів за барель, що істотно нижче рівня повної собівартості нафти "Укрнафти" з урахуванням рентної плати та інших платежів до бюджету.

Ще до падіння цін "Укрнафта" накопичила близько 420 тисяч тонн нафти і конденсату, які не змогла реалізувати через те, що "встановлені державою стартові ціни не відповідали ринковому рівню та покупці відмовлялися купувати сировину".

"При цьому, згідно з чинним законодавством, з цього обсягу непроданої сировини нараховані і вже сплачені рентні платежі за діючими на момент сплати цінами, які значно перевищували поточні. Компанія вказує на те, що реалізація цього обсягу сировини за поточними низькими цінами призведе до прямих фінансових втрат

"За таких умов виробнича діяльність "Укрнафти" стає збитковою, і компанії загрожує фінансовий колапс і зупинка виробництва ", - підкреслили в компанії.

"Укрнафта" запропонувала Кабміну розглянути і прийняти рішення про введення для нафтогазовидобувних компаній "податкових канікул" для сплати рентних платежів терміном до кінця 2020 року або внести зміни до Податкового кодексу, які тимчасово знизили б ставки рентної плати для нафти і конденсату з 31% до 6 %.

"Альтернативою може стати виконання державою в особі НАК "Нафтогаз України" зобов'язання по викупу непроданих нафти і конденсату за цінами аукціонів, які не відбулися. Обов'язок "Нафтогазу" викуповувати нафту і конденсат, які не були продані на державних аукціонах, прямо передбачений Законом України "Про нафту і газ", однак він систематично не виконується", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в п'ятницю, 27 березня, вранці уповільнили падіння, оскільки інвестори оцінюють нові заходи урядів щодо стабілізації світової економіки.

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