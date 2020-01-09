"Укрнафта" відмовилася від вимоги 6,5 млн гривень штрафних санкцій з "НПК-Галичина" щодо боргу за поставку нафтового газу.

Контрольний пакет акцій відповідного нафтопереробного заводу належить компаніям, афілійованим з групою "Приват" українського олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє enkorr.

Зокрема, в листопаді 2019 року "Укрнафта" звернулася до суду для стягнення з "НПК-Галичина" 65,3 млн грн боргу за поставки. Всього неоплаченими були понад 20 млн куб. м. газу

Компанія вимагала повернути 58,8 млн гривень чистого боргу та 6,5 млн гривень пені. Через 9 днів після реєстрації позову "НПК-Галичина" погасила основний борг.

Після цього сторони вирішили укласти мирову угоду, за якою "Укрнафта" добровільно відмовилася від штрафних санкцій.

При цьому з 2003 року менеджмент "Укрнафти" також контролюється групою "Приват", якій належить понад 43% акцій компанії.

Понад 95% енергоресурсів, вироблених компанією, реалізується структурам з орбіти групи "Приват".

Контрольний пакет акцій "НПК-Галичина" належить компаніям, афілійованим з групою "Приват" Ігоря Коломойського

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року найбільша нафто- і газовидобувна компанія України "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки.

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