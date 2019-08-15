"Україну треба поважати": у Європі жорстко розкритикували газопровід Путіна

Новий президент Литви Гітанас Науседа на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель розкритикував будівництво газопроводу "Північний потік-2" .

Російський проект становить небезпеку, яка полягає у диверсифікації поставок енергоресурсів у Європейський Союз, цитують Науседа "Sputnik Литва".

Литовський лідер також підкреслив, що через "Північний потік-2" Україна побоюється можливої втрати транзиту російського газу.

"Пані Меркель погодилася, що ці українські інтереси потрібно поважати", – резюмував Науседа.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Російський проект становить небезпеку, яка полягає в диверсифікації поставок енергоресурсів в ЄС

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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