Україну очікує новий курс долара: озвучено прогноз на 2019 рік

Курс долара в Україні до кінця літа протримається біля позначки 27 грн/$, до осені очікується невелика сезонна девальвація.

Докладний прогноз щодо курсу американської валюти в 2019 році озвучив в ефірі ObozTV економіст Віктор Скаршевський.

За його словами, нинішні коливання курсу не слід розцінювати як паніку або різку девальвацію гривні.

"Якщо подивитися, що відбувається в обмінниках, зараз обмінний курс двомісячної давнини – на рівні початку квітня. Йдуть коливання в рамках розумного. Зараз курс становить в середньому 27 грн/$, а в бюджеті він передбачений до кінця року на рівні 29,4 грн/$. Все йде в рамках запланованого. Якщо подивитися на останні три роки, курс весь час перебував у межах 26-28 грн/$. Зараз нічого критичного не відбувається", – запевнив економіст.

За його словами, протягом літа курс гривні ще може зміцнитися до 26,5 грн/$: "Ми знаходимося в періоді, коли більше йде стимулів на зміцнення, ніж на ослаблення гривні – це найближчі два місяці. Те, що за останній тиждень вона послабилася – це короткострокові чинники".

"За останній місяць гривня зміцнилася більше ніж на 1 грн/$. Заходили нерезиденти-спекулянти на ринок ОВДП, купували облігації внутрішньої державної позики під 20% річних, заводячи під це валюту. Вони завели близько 600-700 млн доларів за цей місяць, тому і гривня подорожчала. А з минулого тижня резиденти вирішили, що більше не будуть вкладатися в ОВДП, більше валюти не заходить. Тому зменшилася пропозиція валюти і пішла поступово девальвація", – пояснив Скаршевський.

Експерт зазначив, що на девальвацію впливають і інші фактори – на цьому тижні доньки іноземних компаній виводять дивіденди з України, що також викликало підвищений попит на валюту.

Скаршевський спрогнозував, що ближче до осені почнеться сезонна девальвація і збільшиться попит на валюту, оскільки почнеться збір врожаю, а також необхідно буде закуповувати більше енергоносіїв перед опалювальним сезоном.

"До кінця літа це може бути близько 28-28,5 грн/$ з урахуванням виходу нерезидентів з України. До кінця року – в межах 29-30 грн/$, якщо не буде різкого зниження світових цін на основні українські експортні товари – метал, руду і зерно", – зазначив він.

rbc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі опублікувало прогноз, згідно з яким в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$. При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. У 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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