Уряд чекає великий сюрприз по VRI варантам, які були випущені в процесі реструктуризації єврооблігацій в 2015 році. Виявляється, там просто не знають формулу і умов, на яких реструктуризували облігації. Ну а про рівень прогнозів по рівню ВВП України - взагалі можна і не говорити.

22 серпня відбулось засідання Уряду на якому затвердили Постанову №883 "Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2018—2020 роки". Після цього засідання в ЗМІ з’явилась інформація, що Мінфін вважає виплати за випущеними VRI варантам "малоймовірним в середньостроковому періоді".

Це мене дуже здивувало, тому почав шукати текст затвердженої стратегії управління боргом, але ніде не міг її знайти. Направив запит в Мінфін, і тоді виявилось, що постанова на засіданні Уряду була прийнята з доопрацюванням, тому вона ніде не була опублікована і знаходиться на доопрацюванні.

Ну ось нарешті постанова вже є на сайті Кабміну і тепер зрозуміло, чому Уряд вважає виплати за випущеними VRI варантам "малоймовірним в середньостроковому періоді". В стратегії управління боргом вказана формула, яка не відповідає ні проспекту емісії VRI варантів, ні меморандуму на реструктуризацію єврооблігацій.

Формула розрахунку платежів по VRI варантам із середньострокової стратегії управління державним боргом на 2018–2020 роки

Ну а про рівень прогнозних даних по ВВП України, який є базою для розрахунку виплат, взагалі можна і не говорити.

Макроекномічний прогноз із середньострокової стратегії управління державним боргом на 2018–2020 роки

1) І так, в затвердженій Урядом стратегії управління боргом зазначено, що виплати по VRI варантам не відбуваються, якщо "реальний ВВП України становить менше 125,4 млрд. дол. США". Насправді в меморандуму на реструктуризацію і в проспекті емісії VRI варантів чітко зазначено, що "виплати по VRI варантам не відбуваються, якщо НОМІНАЛЬНИЙ ВВП України становить менше 125,4 млрд. дол. США".

Проспект емісії VRI варантів

Меморандум по реструктуризації єврооблігацій

2) в затвердженій Урядом стратегії управління боргом, що виплати по VRI варантам не відбуваються, якщо "якщо зростання ВВП складає < 3%". Насправді в меморандумі на реструктуризацію і в проспекті емісії VRI варантів чітко зазначено, що якщо зростання РЕАЛЬНОГО ВВП складає < 3%;

Меморандум по реструктуризації єврооблігацій

Проспект емісії VRI варантів

3) в затвердженій Урядом стратегії управління боргом, що доларовий ВВП України в 2018 році виросте на 1,4% і складе 113,7 млрд дол. ЩО??? І це такий прогноз, коли після першого півріччя ВВП України в доларах виріс на 20,3%, а МВФ ще в квітні заявив, що ВВП складе 119,134 млрд дол. І в квітні був прогноз МВФ на базі помилкових занижених даних по ВВП України за 2017 рік, в жовтні 2018 року вони збільшили прогноз по ВВП України за 2018 рік до 126,39 млрд дол, а в реальності ВВП України в 2018 році буде значно більше і я про це неодноразово писав.

Макроекономічний прогноз із середньострокової стратегії управління державним боргом на 2018–2020 роки

Прогноз МВФ з World Economic Outlook (April 2018)

4) що гривневий ВВП України в 2018 році виросте на 11,7% і складе 3332,3 млрд грн. ЩО??? І це такий прогноз після того, як в першому півріччі ВВП України виріс на 20,1% в гривні?

Макроекономічний прогноз із середньострокової стратегії управління державним боргом на 2018–2020 роки

В реальності за підсумками 2018 року Україна буде мати біля 3600 млрд грн ВВП України, біля 130 млрд дол в доларовому еквіваленті.

Кричущо неправильна формула та неправильні прогнози по ВВП призвели не тільки до неправильних висновків по виплатам VRI, а по розрахункам прогнозу щодо боргового навантаження України.

Від початку нарахувань виплат по VRI варантам у 2019 році Україну врятує девальвація національної валюти або інфляція.

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