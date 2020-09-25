Українцям виплатили 67 млн грн замість пакета малюка: як отримати допомогу
13 тисяч осіб уже отримали грошову допомогу замість пакета малюка
Щоб отримати гроші, потрібно оформити картку ПриватБанку і звернутися в соцоргани
Витратити гроші можна тільки на дитину і тільки у спеціальних магазинах
З 1 вересня 2020 року компенсації натуральної допомоги "пакет малюка" перерахували понад 13 тис. осіб. Загальна сума допомоги склала 67 млн грн.
Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики. До пілотного проєкту по монетизації приєдналися 150 підприємств торгівлі (ритейлерів), зокрема інтернет-магазини. Реєстр підприємств торгівлі нараховує 1 108 торгових точок, з яких 15 – інтернет-магазини.
"Батьки, які отримали кошти на соціальні карти, можуть придбати дитячі товари в закладах торгівлі, які приєдналися до реалізації пілотного проєкту", – йдеться в повідомленні.
Як отримати грошову допомогу?
Отримати грошову компенсацію за "пакет малюка" зможуть всі сім'ї, у яких з'явилися діти в 2020-му році, до того ж вони не отримали бебі-бокс і мають відповідну довідку. Раніше "пакет малюка" видавали відразу в пологовому будинку після пологів, а породілля лише розписувалася, що дійсно його отримала. Карту ж можна оформити протягом року після пологів, і для цього потрібно пройти кілька етапів:
– Звернутися в ПриватБанк, відкрити рахунок одержувача грошової компенсації із спеціальним режимом використання та отримати карту для виплат "Пакет малюка".
– З відкритим рахунком звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. Там же написати заяву, до якої додати копію свідоцтва про народження дитини, копії ідентифікаційного коду та паспорта, довідку з пологового будинку про те, що допомогу ви не отримали.
– Коли запит буде задоволено і гроші надійдуть на карту, купити речі для дитини в магазинах, які є учасниками проекту. Витратити гроші можна буде протягом року від дати зарахування.
На що можна витрачати "дитячі" гроші:
засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни: підгузники, серветки;
дитячий одяг та взуття;
дитяче харчування;
дитячий посуд;
дитячі іграшки;
текстиль для дітей, зокрема рушники, ковдри;
товари для породіллі (прокладки для лактації, прокладки післяпологові).
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів замість видачі "пакунків малюка" ввів одноразову виплату 5000 гривень на одного новонародженого.
У Міністерстві соціальної політики пояснили, як отримати грошову компенсацію замість "пакета малюка".
З 1 вересня ПриватБанк почав видавати банківські картки для виплати разової допомоги.